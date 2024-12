Mães falam sobre desafio da prematuridade após UTI; pediatra lembra cuidados essenciais

Cuidados essenciais

Segundo Renato Kfouri, pediatra infectologista e presidente do departamento de Imunizações da Sociedade Brasileira de Pediatria, a prematuridade é uma das principais causas de mortalidade infantil no Brasil. Cerca de uma em cada dez mulheres no país dão à luz antes de 37 semanas de gestação, o equivalente a cerca de 300 mil bebês prematuros por ano.

"Quanto mais prematuros, maiores são os riscos em todos os sentidos. Riscos de complicação no berçário, internações prolongadas, infecções, risco de doenças infecciosas, de alterações no sistema nervoso e de sequelas de longo prazo no desenvolvimento", explicou o pediatra à RFI. As infecções repetitivas que marcaram a história de Tatiana e Martin são uma das maiores preocupações dos médicos, diz o especialista.

"Os bebês prematuros nascem antes do tempo e a maior parte do tempo eles recebem poucos anticorpos da mãe, que transfere durante a gestação, através da placenta, proteção contra todas as doenças que ela teve na vida. Todas as vezes que ela se expôs a micro-organismos, produziu anticorpos, e esses anticorpos atravessam a barreira placentária e servem para proteger os bebês nos primeiros meses de vida, até que recebam suas vacinas", explica.

No caso dos prematuros, essa transferência dos anticorpos ocorre principalmente no último trimestre da gravidez. Soma-se a isso, diz o pediatra, a imaturidade do sistema imunológico, que não responde como deveria aos micro-organismos, a dificuldade na amamentação, a exposição ao risco hospitalar e a subnutrição.

As vacinas são essenciais para as crianças prematuras e protegem contra várias doenças, incluindo as respiratórias. "As vias aéreas são de calibre muito pequeno, então qualquer secreção pode gerar uma obstrução ou gerar uma dificuldade respiratória muito grande. Quanto menor o bebê, menor são essas vias aéreas e maior é esse risco", compara. "Gripe, Covid ou bronquiolite são doenças que afetam esses bebês e são as principais causas de internações."