Argentina: após estabilização econômica em seu 1° ano, Milei deve enfrentar 'dívida social' em 2025

O presidente anunciou que, no ano que vem, acabarão as restrições cambiais e de movimento de capitais. Na Argentina, os fluxos de capitais, principalmente as saídas de dinheiro do país, estão proibidas. Além disso, não se pode comprar moedas estrangeiras com a cotação oficial. Com isso, as empresas não podem fazer remessas de dividendos e as pessoas precisam recorrer a mercados alternativos. Assim como o dinheiro não sai, também não entra porque nenhum investidor externo entra num mercado do qual depois não pode sair.

"Essa prisão cambial, uma aberração que nunca deveria ter existido, vai terminar no ano que vem e para sempre. Será através de um novo plano com o Fundo Monetário Internacional ou através de um acordo com investidores privados", afirmou o presidente. O país precisa voltar a crescer para gerar emprego e assim fazer com que a estabilização da economia, alcançada neste primeiro ano de governo, chegue ao bolso dos argentinos.

Em linha com o objetivo de atrair investimentos que sustentem o plano econômico, Milei também anunciou uma reforma tributária com redução de 90% dos impostos nacionais. Além disso, a Argentina se prepara para irromper no cenário internacional como fornecedora de energia a partir da segunda maior reserva de petróleo e gás de xisto do mundo. Também para começar a explorar grandes reservas de lítio e cobre. O país quer ser um centro de referência para as companhias tecnológicas de Inteligência Artificial.

"Que ninguém se surpreenda se a Argentina se tornar o próximo 'hub' de inteligência artificial do mundo. Vamos desenhar um plano nuclear que contemple a construção de novos reatores", projetou Milei.

A convicção do presidente tem entusiasmado os empresários, gratamente surpreendidos pelo primeiro ano com resultados acima dos esperados.

"Há muito bons resultados, sem dúvida. A minha empresa cresceu bastante neste primeiro ano. Estamos contentes. E as expectativas para o próximo ano são de crescimento, tanto que compramos quatro veículos na semana passada, contratamos duas pessoas e vamos contratar mais dez, aumentando em 10% o número de pessoal. Depois de seis anos de estagnação sem contratações nem aumento de frota, voltamos a crescer", celebra em entrevista à RFI o empresário Juan Méndez, dono de uma companhia de transporte e logística em Villa Adelina, a 25 Km de Buenos Aires.