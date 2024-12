Saúde de Lula gera debate sobre disputa eleitoral de 2026 e comparação ao caso de Biden nos EUA

"Apesar de no Brasil a eleição só acontecer daqui a dois anos e a equipe médica atestar as condições de saúde do presidente, dizendo que inclusive não há mais nenhum problema que possa advir da queda que ele sofreu em outubro, a partir de agora, a questão da saúde do presidente Lula passa a ser monitorada com mais interesse e atenção. Por conta da própria idade, do cenário de disputa e das dificuldades de exercer um cargo desses", considera Bandeira.