Alemanha reabre o debate para legalizar aborto, prática ainda ilegal no país

Na maior economia europeia, a interrupção da gravidez é considerada um crime, previsto no parágrafo 218 do Código Penal e passível de punição de até três anos de prisão. É uma lei de 1871, da época do Império Alemão, e que há muito tempo gera controvérsia e divide a sociedade.

No entanto, o procedimento, embora seja ilegal, no papel, é tolerado. Ele não é punível, se for realizado nos primeiros três meses de gestação e desde que a mulher passe antes por uma consulta obrigatória para aconselhamento. O aborto também é permitido no caso de estupro e se houver perigo para a vida ou para a saúde da mulher.

Fim do estigma e melhoria do acesso

Os favoráveis à mudança dizem que a descriminalização tiraria o estigma que ainda existe sobre o tema, tanto para as mulheres que abortam quanto para os médicos, e, como consequência, possibilitaria um melhor acesso ao serviço, principalmente para pessoas que vivem nas áreas rurais do país.

Atualmente, existem cada vez menos médicos que oferecem o procedimento. Além disso, o assunto também é pouco abordado nas universidades de medicina, exatamente como consequência dessa criminalização.

A proposta também prevê que os custos do procedimento sejam cobertos pelos planos de saúde, o que não ocorre atualmente.