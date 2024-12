Após fechamento de canal de televisão estatal, futuro da liberdade de imprensa na Síria é incerto

Durante a ditadura do presidente Bashar al-Assad, a televisão estatal era um dos símbolos da falta de liberdade na Síria e funcionava como órgão de propaganda do governo. O fechamento do canal pelos rebeldes e a promessa de reabertura levantam questões sobre o futuro da liberdade de imprensa no país.

Murielle Paradon e Boris Vichith, enviados especiais a Damasco

Nas instalações da televisão estatal, retratos de Bashar al-Assad foram arrancados das paredes e jogados no chão. No estúdio principal, as câmeras permaneceram, mas a cadeira do apresentador está vazia. Por enquanto, tudo está parado.