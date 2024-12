Donald Trump deve ser eleito "Personalidade do Ano" pela revista Time e tocará sino da Bolsa de NY

Donald Trump deve ser nomeado a "Personalidade do Ano" pela revista Time nesta quinta-feira (12). Em forma de celebração, o presidente eleito estará em Nova York nesta manhã para tocar o sino da abertura da Bolsa de Valores de Nova York (NYSE). A informação foi confirmada por três fontes que falaram ao site Politico sob condição de anonimato, pois não estavam autorizadas a divulgar os detalhes.

A cerimônia de toque do sino é uma tradição que simboliza o início ou o encerramento do dia de negociações na maior bolsa de valores do mundo. O gesto é considerado uma honra e, geralmente, é reservado a executivos de empresas que comemoram marcos importantes, como ofertas públicas iniciais (IPO) ou grandes conquistas corporativas. No entanto, celebridades e líderes globais também já realizaram o ato, incluindo Ronald Reagan, Nelson Mandela, Winston Churchill, rainha Elizabeth II, Vladimir Putin e Joseph Stalin.

Esta não será a primeira vez que Trump aparece na capa da Time com o título de "Personalidade do Ano". Em 2016, ele recebeu o mesmo reconhecimento após vencer a eleição presidencial dos Estados Unidos. Desde então, ele se juntou ao grupo de 13 outros presidentes norte-americanos que já foram homenageados pela publicação, incluindo o atual presidente Joe Biden e Barack Obama.