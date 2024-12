Filme 'Motel Destino', de Karim Aïnouz, tem pré-estreia na França com presença do cineasta

O longa conta a história do jovem Heraldo, interpretado pelo ator Iago Xavier, que procurado por traficantes após a morte do irmão, se refugia em um motel de beira de estrada. O rapaz inicia uma relação amorosa com a mulher do dono do motel, um homem ao mesmo tempo protetor e agressivo.

No filme, que também tem os atores Fábio Assunção e Nataly Rocha no elenco, o cineasta contrasta a exuberância das praias do Ceará com a violência.

Em entrevista à RFI em maio, durante o Festival de Cannes, Aïnouz disse que concordava com a definição de "thriller erótico" para o filme. "Eu fiquei muito interessado em fazer um filme que fosse tenso, que tivesse o espectador o tempo inteiro sem saber o que fosse acontecer depois, mas que tivesse como tema central a vida e não a morte", resumiu.

O cineasta brasileiro já foi premiado em Cannes. Em 2019, levou o prêmio da mostra "Um Certo Olhar" por A vida invisível de Eurídice Gusmão.