Moda: Matthieu Blazy é confirmado à frente da Chanel com desafio de virar a página da era Lagerfeld

Alain Wertheimer, presidente do grupo, e Leena Nair, CEO global da Chanel, também comentaram a nomeação: "Matthieu Blazy é um dos designers mais talentosos de sua geração. Sua visão e talento reforçarão a energia da marca e nossa posição como líder de luxo. Sob a liderança de Bruno Pavlovsky, estamos confiantes de que Matthieu Blazy continuará a moldar o futuro e a escrever uma nova página na criação da Chanel".

Gigante do luxo

A maison Chanel é um dos principais nomes do mundo do luxo, com a particularidade de não fazer parte de nenhum grande grupo. A marca registrou um faturamento de quase US$ 20 bilhões em 2023 e mantém seu prestígio há décadas. O que ajudou a alimentar os rumores sobre a escolha do novo diretor artístico. Desde que Virginie Viard deixou o cargo, nomes como Marc Jacobs, John Galliano, Hedi Slimane ou Simon Porte Jacquemus chegaram a ser cogitados.

Discreto, Blazy segue uma pegada mais minimalista, na linha quiet luxury adotada por muitas marcas do setor nas últimas temporadas, mas também é adepto de cores alegres que pontuavam e iluminavam alguns looks de suas coleções à frente da Bottega Veneta. Ainda é cedo para dizer que sua nomeação vai representar uma verdadeira guinada na Chanel. A mudança de estilo em uma marca tão emblemática é sempre algo arriscado. Talvez por essa razão Virginie Viard ficou durante algumas temporadas seguindo os passos de Lagerfeld, seu mentor, de quem foi braço direito durante décadas. O primeiro desfile de Blazy deve ser apresentado apenas em outubro de 2025.

(Com agências)