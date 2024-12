Nova York dá início à temporada de Natal com mercado de inverno que encanta turistas

Patinar no gelo quase de graça

A Winter Village do Bryant Park tem início no final de outubro e se estende até o começo de março, mas o mercado de Natal encerra as atividades no início de janeiro (5).

Uma das atrações principais é a pista de patinação no gelo de 1.500 metros quadrados, que pode ser usada de forma gratuita. Os turistas precisam gastar apenas com o aluguel do equipamento para patinar. Ela fica aberta até meia-noite durante os finais de semana.

Cena presente em muitos filmes de Natal realizados em Nova York, a patinação no gelo abre a noite de estreia oficial da vila.

Na pista, profissionais do esporte se misturam com patinadores infantis, como as meninas do Figure Skating in Harlem, e encantam o público presente no Bryant Park.

Finalizado o espetáculo na pista, os olhos se voltam para a enorme árvore de Natal instalada ao fundo do parque. A iluminação do pinheiro indica que está aberta oficialmente a temporada de Natal em Nova York.