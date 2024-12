Israel faz 'massacre' e causou maioria das mortes de jornalistas em 2024, diz ONG

Em seu relatório publicado na terça-feira, a FIJ estima que mais da metade dos jornalistas mortos este ano no mundo foram em Gaza (55 de 104).

"Nós rejeitamos esses números, não acreditamos que eles sejam corretos", reagiu o porta-voz do governo israelense, David Mencer, na quarta-feira, em entrevista à AFP.

"Sabemos que a maioria dos jornalistas em Gaza provavelmente opera sob os auspícios do Hamas e que, enquanto o Hamas não for destruído, eles não serão autorizados a reportar a informação livremente", acrescentou ele.

Métodos de cálculo diferentes

Os números diferem entre a RSF e a FIJ devido a um desacordo sobre o método de cálculo. A RSF só registra os jornalistas cuja morte a organização conseguiu "confirmar de maneira comprovada que ocorreu por causa de sua atividade", e não "aqueles que foram alvo por motivos independentes de sua profissão ou cujo vínculo com seu trabalho ainda não foi confirmado".

Além dos números, as duas ONGs concordam com o diagnóstico. "A Palestina é o país mais perigoso para os jornalistas, registrando um número de mortes mais elevado que qualquer outro país nos últimos 5 anos", afirma a RSF, com sede em Paris.