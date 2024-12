EUA dizem à Turquia que é "imperativo" impedir retorno do grupo Estado Islâmico à Síria

Na noite de quinta-feira (12), Blinken se reuniu com o presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, no saguão do aeroporto de Ancara e insistiu na importância de se respeitar os direitos humanos e tomar "todas as medidas possíveis para proteger os civis" na Síria.

Erdogan disse a Blinken que a Turquia "nunca irá fraquejar no combate ao Estado Islâmico". Mas o presidente turco também frisou que, "como o único país da Otan que lutou corpo a corpo contra o EI, a Turquia impedirá os esforços do PKK e suas extensões de transformar a situação em uma oportunidade", citou um comunicado de imprensa da presidência turca.

Ao falar de "extensões do PKK", Erdogan se refere às Forças Democráticas Sírias (FDS), uma coalizão de milícias étnicas curdas e árabes e grupos rebeldes que controlam grandes áreas do norte e leste da Síria, com o apoio dos Estados Unidos.

Inimigos de Erdogan

Em 2018, as FDS declararam unilateralmente uma administração autônoma nesta área, onde estão instaladas bases militares dos EUA e da Rússia, assim como campos de detenção de familiares de combatentes do grupo Estado Islâmico, sob custódia dos curdos a pedido dos EUA. No entanto, para a Turquia, as FDS são consideradas uma emanação do PKK.

Na conversa com Erodgan, Blinken argumentou que "no momento em que se busca um caminho melhor para a Síria, as FDS são fundamentais para garantir que o grupo Estado Islâmico não reapareça". Mas a Turquia destacou em seu comunicado que também tomaria "medidas preventivas principalmente para a sua própria segurança nacional contra todas as organizações terroristas que operam na Síria e constituem uma fonte de ameaça para a Turquia".