Hospitalização de Lula aponta indícios para esquerda evitar atropelos em 2026

"É uma questão bastante complicada do ponto de vista humanitário. O Lula é tido como maior do que a esquerda e o principal político para chegar competitivo na eleição de 2026", afirma Viana. Ele nota que parte do mercado tem um componente ideológico muito forte diante de um governo considerado de esquerda.

"Do ponto de vista do mercado, a expectativa é de que um adversário deste governo vá ter uma posição fiscal mais consistente", explica o economista. "Mas isso é um risco, isso é um chute. Tendo em vista que a manutenção do governo anterior, por exemplo, em que existiu a discussão de aspectos institucionais do Brasil, caso se levasse a cabo, levaria não só a problemas sociais graves, mas a problemas econômicos com instabilidade macroeconômica bastante significativa", destaca Viana.

Na avaliação do economista, o governo ainda deveria promover alguns acertos nas contas públicas. "O pacote de corte de despesas foi interpretado como um pacote fraco, com a equipe econômica tendo perdido a queda de braço para a política do governo, que não vê a necessidade de fazer um ajuste fiscal. Então, por isso, veio ali um pacote fiscal tímido. Só que a evolução do endividamento mostra a necessidade de o governo atuar para diminuir a déficit primário e facilitar também a gestão da política monetária pelo Banco Central", afirmou Viana.

Esquerda carece de sucessor

A internação às pressas de Lula para conter um sangramento tardio na cabeça, fruto de um acidente doméstico ocorrido em outubro, fez subir não só a bolsa, mas também calafrios no PT, com a pergunta que há tempos reverbera no subconsciente da sigla, que é o que virá depois de Lula.

O cientista político Luis Felipe Miguel avalia que a régua jurídica que limou da disputa eleitoral nomes da esquerda acusados de corrupção foi bem mais branda com políticos da direita. Além disso, ele considera que a esquerda patina sem mostrar a que veio.