Milhares de sírios tomam ruas do país para celebrar 'vitória da revolução'

Em diversas partes da Síria, milhares de pessoas responderam ao apelo para celebrar. "Nada pode ser pior do que o que existia. Não temos medo da situação", disse à AFP, Amani Zanhour, professora de engenharia informática, expressando o seu apoio a um Estado baseado nos preceitos do Islã, mas que respeite as tradições de outras comunidades religiosas.

Mulheres celebram queda do regime de Assad durante manifestação na capital síria Imagem: Ammar Awad / Reuters

Omar al-Khaled, que veio direto da província de Idleb, no Noroeste, reduto do HTS, não conseguia acreditar. "O meu sonho era vir para Damasco, é a primeira vez na minha vida", sublinhou o jovem estilista de 23 anos. "Mal consigo descrever o que sinto. As pessoas viviam sufocadas, mas agora as portas se abriram", acrescentou.

Após a oração, os fiéis e outros moradores de Damasco foram para a Praça Umayyad, onde uma enorme bandeira foi hasteada perto do antigo quartel-general do Exército.

G7 examina a situação

Os líderes dos países do G7 se reúnem nesta sexta-feira por videoconferência para examinar a situação na Síria, onde o primeiro-ministro, nomeado na terça-feira (10) para liderar um governo de transição até março, prometeu estabelecer um "Estado de direito".