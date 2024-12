Cerca de 40 migrantes seguem desaparecidos após naufrágio de barco na Grécia que deixou ao menos 5 mortos

Uma vasta operação de busca pelos desaparecidos, envolvendo vários navios e aeronaves, está em andamento na área marítima próxima à ilha de Gavdos, perto da costa sul de Creta.

O barco que transportava os migrantes afundou pouco depois da meia-noite, 12 milhas náuticas a sudoeste de Creta, de acordo com o canal ERTNEWS, que informou que 40 pessoas estavam desaparecidas.

Na tarde deste sábado, a guarda costeira informou à AFP que cinco pessoas haviam sido encontradas mortas.

De acordo com a Agência de Notícias de Atenas, um migrante em estado grave foi internado na unidade de terapia intensiva do hospital de Chania, no oeste de Creta. Três outras pessoas também estão no hospital com problemas cardíacos e hipotermia.

Barcos da guarda costeira, navios mercantes, uma fragata italiana e aeronaves navais têm vasculhado a área desde que as autoridades gregas foram alertadas sobre o incidente, na noite de sexta-feira.

Em incidentes separados neste sábado, um navio de carga com bandeira de Malta resgatou 47 migrantes de um barco a cerca de 40 milhas náuticas de Gavdos, enquanto um petroleiro resgatou outros 88 migrantes a cerca de 28 milhas náuticas da pequena ilha no sul da Grécia.