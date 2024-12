Com clero vestido de rosa e pouco antes do Natal, papa Francisco é esperado com pompa na Córsega

O clero de rosa

Ao redor da igreja, um afresco colorido com um toque de arte de rua, criado por um grupo de artistas de Ajaccio, retrata Francisco em um cenário de vitrais e um mapa colorido da Córsega.

"Essa visita é muito importante", disse Mathias Flori, 34 anos, dono de um restaurante em Bastia, que acabou de comprar um dos 10.000 kits de lembranças (camiseta, abajur etc.) colocados à venda pela diocese para financiar a visita. Os estandes de vendas, mantidos por voluntários, surgiram por toda a cidade.

No entanto, Flori não conseguiu um dos 9.000 lugares para assistir ao ponto alto da visita papal no domingo à tarde, a missa ao ar livre no grande teatro Casone, onde Pascal Obispo cantará e as congregações corsas participarão de uma procissão. Nessa esplanada, dominada por uma estátua alta de Napoleão, o mais famoso cidadão corso da história francesa, foi instalada uma grande cruz de madeira com uma base em forma de âncora, juntamente com telões gigantes. Uma faixa branca com a inscrição "A Pace" ("Paz" em corso) foi pendurada sobre o palco onde o papa presidirá a missa.

"Estamos orgulhosos, é um privilégio para ele vir aqui em vez de Paris", disse Paule Negroni, uma bibliotecária de 52 anos, moradora de Ajaccio.

"É um evento planetário" em 'uma terra muito piedosa, muito religiosa, a Córsega', disse entusiasmado o aposentado Jean-François Ferrandini, de 68 anos.