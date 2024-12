Em segunda votação, Parlamento da Coreia do Sul aprova destituição do presidente Yoon Suk Yeol

O Parlamento da Coreia do Sul aprovou neste sábado (14) o impeachment do presidente Yoon Suk Yeol por sua fracassada adoção da lei marcial, durante algumas horas, na madrugada de 3 para 4 de dezembro. Do total de deputados que participaram da votação, 204 votaram a favor da destituição de Yoon e 85 contra. Três parlamentares se abstiveram e oito votos foram declarados inválidos, de acordo com o resultado anunciado pelo presidente da Câmara.

O resultado da votação mostra que a moção de impeachment apresentada pelo Partido Democrático, a principal legenda de oposição, obteve o apoio de 12 deputados do Partido do Poder Popular (PPP), sigla conservadora do presidente Yoon. Para ser adotada, a moção de destituição requeria uma maioria de 200 votos favoráveis das 300 cadeiras do plenário. Os democratas contam com 192 deputados na Câmara.

"O impeachment de hoje é uma grande vitória do povo e da democracia", disse Park Chan Dae, líder da bancada do Partido Democrático.