Morre na prisão 2º manifestante detido na crise desencadeada após eleição de Maduro na Venezuela

"Irreconhecível"

"Naquela foto, ele viu seu pai irreconhecível: emaciado, com barba, extremamente magro. Ele tinha a maçã do rosto inchada, com sinais óbvios de um golpe", acrescentou o OVP. Quando a família de Álvarez tentou iniciar os procedimentos para remover o corpo, os funcionários de Tocuyito garantiram que "não havia ninguém morto" no local.

Álvarez é a segunda pessoa a morrer sob custódia desde a eclosão dos protestos contra Maduro, que deixaram oficialmente 27 mortos e quase 200 feridos desde o fim de julho.

O primeiro foi Jesús Manuel Martínez, de 36 anos, membro do partido da líder opositora Maria Corina Machado.

Mais de 2 mil detidos

Mais de 2.400 pessoas foram presas após os protestos que se seguiram à proclamação de Maduro para um terceiro mandato de seis anos, em meio a alegações da oposição de fraude.