Síria: União Europeia anuncia ponte aérea humanitária através da Turquia

Esse montante financiará a entrega de kits de primeiros socorros, abrigos emergenciais e a distribuição de cestas básicas no norte da Síria. A UE contará, mais uma vez, com parceiros humanitários que já atuam na região para garantir uma distribuição rápida e eficiente.

A comissária europeia responsável pela ajuda humanitária de emergência, Hadja Lahbib, escreveu na plataforma X que está "acompanhando de perto a evolução da situação na Síria e mantendo contato com os parceiros na região". "Com uma situação no terreno tão volátil, nossa ajuda ao povo sírio é ainda mais importante", destacou a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen.