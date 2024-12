Chanceler alemão aposta em derrota na moção de confiança para antecipar eleições

Mas Steinmeier já expressou sua disposição de dissolver o Bundestag para que as eleições antecipadas possam ser realizadas. O dia previsto para o pleito é 23 de fevereiro, data que foi acertada por um acordo entre parlamentares sociais-democratas e conservadores, com a anuência dos verdes e liberais.

Pesquisas dão a Scholz pouca chance

Segundo as pesquisas, as chances de Olaf Scholz conseguir vencer as eleições parlamentares em fevereiro e continuar governando o país com uma coalizão estável são reduzidas.

Scholz é um governante bastante impopular, que nos últimos tempos tem tido um péssimo desempenho nas pesquisas. Se as eleições fossem hoje, ele provavelmente não conseguiria uma maioria para liderar um novo governo.

Uma sondagem divulgada neste fim de semana pelo jornal Bild mostra como favorita para vencer o pleito a aliança oposicionista dos conservadores democratas-cristãos dos partidos CDU e CSU, com 31% dos votos.

A Alternativa para a Alemanha (AfD), de extrema direita, aparece como a segunda força, com 20%, à frente do SPD de Olaf Scholz, que atingiria 17%. O Partido Verde obteria 11%, enquanto os populistas do partido Aliança Sahra Wagenknecht (BSW), ficariam com 8%. Já os liberais do FDP somariam apenas 5% dos votos.