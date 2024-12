Deputados franceses aprovam lei especial orçamentária para impedir paralisação do país

Por alguns minutos, os parlamentares franceses baixaram as armas contra o presidente Emmanuel Macron e aprovaram, por unanimidade, uma "lei especial" que autoriza o Executivo a cobrar impostos e contrair empréstimos para financiar o Estado e a Previdência, com base nos critérios do orçamento de 2024. O novo primeiro-ministro de centro, François Bayrou, ainda negocia um pacto parlamentar para a aprovação do orçamento de 2025, o que só irá acontecer depois do recesso das festas de fim de ano.

Os artigos da "lei especial" apresentada após a queda do ex-premiê Michel Barnier, e o impasse político que impediu a aprovação de um novo orçamento, ainda serão analisados na quarta-feira (18) pelo Senado. Mas a aprovação consensual do texto pelos 481 deputados presentes na Assembleia Nacional, nesta segunda-feira (16), evita um desgate a mais para a economia do país.

O consenso raro não deixou de ser acompanhado de uma polêmica. A maioria dos partidos da oposição lamentou o fato de a presidente da Assembleia, Yaël Braun-Pivet, do partido de Macron, ter declarado inaceitáveis as emendas destinadas a indexar as alíquotas da tabela do imposto de renda à inflação. Esse ajuste é feito todos os anos na lei orçamentária do ano seguinte.