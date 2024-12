Síria: região onde vivem alauitas pro-Assad temem represálias após queda do regime

No reduto alauita do clã Assad, no oeste da Síria, os membros da minoria comemoraram a queda de Bashar al-Assad, mas temem represálias com a chegada ao poder da coalizão rebelde liderada pelo grupo Hayat Tahrir al-Sham (HTS).

Manon Chatelain, correspondente da RFI em Qardaha

O HTS colocou fim ao regime e prometeu proteger as minorias no país, de maioria muçulmana sunita - que corresponde a 70% da população e acredita que o fundador do Islã, o profeta Maomé, não tem um sucessor.