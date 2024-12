"Nosso território está totalmente devastado", diz prefeito da capital de Mayotte após passagem de ciclone

Três dias após o ciclone, o balanço de vítimas já conta com 22 mortos, de acordo com o último boletim do centro hospitalar de Mayotte, e mais de 1.400 feridos, sendo 48 em estado grave, declarou Ambdilwahedou Soumaïla à RFI.

No entanto, as autoridades temem que o número de mortos chegue a centenas, ou até milhares, à medida que os socorristas continuam a vasculhar os escombros das áreas devastadas, que foram atingidas por ventos superiores a 200 km/h neste final de semana, no departamento francês do Oceano Índico.

No país vizinho, Moçambique, onde o ciclone Chido chegou no domingo, as autoridades confirmaram pelo menos 34 mortos.

Em Mayotte, mais de três quartos dos 321.000 habitantes vivem abaixo da linha da pobreza. Segundo o Ministério do Interior francês, mais de 100.000 migrantes sem documentos vivem na ilha, em sua maioria em favelas.

Toque de recolher e reforços de segurança

Um toque de recolher será imposto em Mayotte na noite de terça-feira, entre 22h e 4h locais. O ministro do Interior, Bruno Retailleau, que visitou Mamoudzou na segunda-feira, anunciou a chegada de 400 reforços de forças de segurança ao arquipélago, onde já estão presentes 1.600 policiais.