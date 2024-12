Novo líder da Síria diz que "a prioridade é reconstruir" o país

France 24: Como o senhor responde às preocupações da comunidade internacional sobre sua chegada ao poder?

Ahmed al-Sharaa: Sob Bashar al-Assad, a perseguição aos sírios foi imensa, os opositores foram assassinados, esmagados, queimados, intoxicados com armas químicas, enterrados com barris explosivos ou se afogavam tentando sair do país. Onde estava a preocupação da comunidade internacional durante este período?

Libertamos o país com danos mínimos aos civis. Libertamos Aleppo, Hama, Homs, sem causar o menor êxodo de comunidades. Isto deveria ser tranquilizador. Em onze dias acabamos com 54 anos de ditadura.

Nosso projeto é para a Síria. Estamos recuperando um país em pedaços em todos os setores, indústria, comércio, exército, administração, enquanto antes de Assad era referência em todas as áreas. A nossa operação não foi apenas militar, investimos imediatamente nas zonas libertadas com administração, serviços e polícia, com a ajuda das instituições que criamos em Idlib.

No entanto, é prematuro definir qual será a forma exata do novo regime que estamos implementando. Escrever uma nova constituição levará tempo. Poderíamos realizar eleições, mas no contexto atual, nem sequer sabemos quantos eleitores existem na Síria. Por exemplo, muitos menores atingiram a idade de votar nas zonas rurais ou no exílio, mas não possuem identificação. Um imenso trabalho de censo deve ser feito para recriar um cadastro eleitoral.

A nossa primeira preocupação é trazer para casa as pessoas, sejam de outros países ou deslocadas na Síria. Devemos proteger este período de transição, garantindo simultaneamente que a ajuda necessária seja prestada a todos os sírios que regressam ao seu país, com alimentos, infraestruturas, serviços e segurança.