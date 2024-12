Parlamento da Rússia aprova lei que permite legalizar movimento talibã no país

O texto deve agora ser examinado pelo Conselho da Federação, a câmara alta do Parlamento russo, antes de ser entregue ao presidente Vladimir Putin para assinatura. Esta última etapa é uma formalidade.

Durante uma visita a Cabul no final de novembro, o secretário do Conselho de Segurança russo, Sergei Shoigu, afirmou que Moscou retiraria "em breve" os talibãs, que voltaram ao poder no Afeganistão em 2021, da lista de organizações proibidas na Rússia.

O movimento fundamentalista islâmico está na lista desde 2003, o que não impede que Moscou mantenha relações com eles e receba seus emissários em seu território.

Decisão não é reconhecimento

A decisão esperada não equivaleria, no entanto, ao reconhecimento formal do governo talibã, nem do "Emirado Islâmico do Afeganistão".

Em julho, o presidente russo, Vladimir Putin, disse considerar os talibãs como "aliados na luta contra o terrorismo".