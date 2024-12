Feiras de Natal devem bater novo recorde de público em 2024 na França

Em várias cidades francesas, as feiras de Natal batem novos recordes de frequentação neste ano. O sucesso não ocorre sem exigir novos esforços das prefeituras que acolhem esse típico evento de fim de ano.

A temporada das feiras de Natal ainda não se encerrou na França, já que algumas permanecerão abertas até o final de dezembro. No entanto, já se sabe que a safra de 2024 está batendo recorde de público em várias regiões.

Em Colmar, cidade no leste da França, a presença de visitantes já é 10% superior à do ano passado, segundo a prefeitura. Em Arras, no norte, pela primeira vez, mais de um milhão de pessoas passearam pelos estandes de comidas, bebidas e presentes.