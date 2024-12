Solos agrícolas na França estão contaminados por microplásticos, afirma estudo

"Esta presença quase sistemática de microplásticos nos solos estudados mostra que é urgente continuar estes estudos para fornecer dados e monitorar a presença de microplásticos nos solos", dizem os investigadores. Uma compreensão mais profunda é essencial para "caracterizar as contaminações comuns e (...) identificar as suas fontes, a fim de implementar um plano de ação eficaz" para limitar e prevenir esta poluição, especifica Isabelle Deportes, engenheira da agência de transição ecológica, citada no comunicado de imprensa.

Que o plástico tem poluído terras, mares e fauna, todos sabem. Em 2022, um estudo holandês apontou, pela primeira vez, a presença de micropartículas de plástico no sangue humano. A pesquisa, em uma pequena amostra, levantou questões sobre a possível penetração dessas partículas nos órgãos do corpo humano.

(Com AFP)