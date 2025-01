Chuva forte e raios não ofuscam tradicional celebração de Ano Novo na Times Square de Nova York

Com a chuva e sem muitas opções de abrigo, muitos decidiram abandonar o local, enquanto outros buscaram refúgio nas poucas marquises disponíveis. Ainda assim, o mau tempo não impediu que a celebração seguisse como manda a tradição.

Um grupo de turistas, todas elas mulheres, vindas do Peru, do México e da Índia que se conheceram na noite de réveillon não se intimida com o tempo ruim, e dança feliz, balançando suas capas de chuva recém compradas. Elas chegaram cedinho para garantir um lugar na festa e resistiram por 7 horas seguidas sem ir ao banheiro, já que aqueles que saem da zona cercada pelas barreiras policiais, não podem voltar.

Entre elas, está Belinda que revela o segredo para tanta resistência, mostrando a pontinha da fralda usada por ela para poder chegar à 2025 sem maiores problemas. Um sacrifício feito por boa parte da multidão que escolheu passar o ano novo na quadra mais famosa do mundo.

Bola de cristal gigante

À meia-noite, sob uma chuva de confetes coloridos, a famosa bola de cristal iluminada desceu, marcando oficialmente a chegada do novo ano. Pesando 5,39 toneladas, a estrutura é composta por 2.688 triângulos de cristal Waterford e iluminada por mais de 32 mil LEDs, um espetáculo que atrai olhares do mundo todo.

Enquanto isso, cerca de 1,5 tonelada de confete foi lançada sobre a multidão, que celebrou ao som da clássica "New York, New York", de Frank Sinatra. A festa foi transmitida para mais de 175 milhões de pessoas nos Estados Unidos e mais de um bilhão em todo o mundo, reafirmando o status da Times Square como palco do Réveillon mais famoso do planeta.