Polônia assume presidência rotativa da União Europeia com foco em reforçar a segurança do bloco

A partir de 1° de janeiro, a Polônia assume por seis meses a presidência rotativa da União Europeia, no lugar da Hungria, que esteve no cargo no último semestre. A prioridade de Varsóvia nesta primeira metade do ano no comando do bloco será "segurança". A Polônia quer tornar a União Europeia mais segura, aumentando sobretudo as capacidades europeias de defesa e adotando uma postura mais rígida em relação à Rússia.

Marcio Damasceno, correspondente da RFI na Alemanha

Nesta quarta-feira a Polônia assume a presidência rotativa do Conselho da União Europeia, substituindo a Hungria. Esse comando muda a cada seis meses entre os países do bloco.