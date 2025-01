Romênia e Bulgária aderem plenamente ao espaço Schengen após 13 anos de espera

Desde 2011, a Romênia e a Bulgária atendem aos critérios técnicos necessários para ingressar no espaço Schengen, mas, a cada tentativa, membros da União Europeia apresentaram objeções. O analista Valentin Naumescu explica que essa situação se tornou "uma fonte de frustração, explorada por partidos anti-UE para denunciar um tratamento injusto à Romênia". Segundo ele, a adesão ao Schengen ajuda a diminuir "o sentimento de ser cidadãos de segunda classe" que perdurava.

Controles temporários para limitar fluxos migratórios

Líderes de ambos os países celebraram a adesão ao Schengen como um "objetivo-chave" desde sua entrada na União Europeia em 2007. Hoje, o espaço Schengen inclui 25 dos 27 membros da UE, além de países associados como Suíça, Noruega, Islândia e Liechtenstein. No total, mais de 400 milhões de pessoas podem circular livremente sem controles nas fronteiras.

A plena adesão foi possível após a remoção do veto da Áustria. Viena, que se opunha à adesão da Romênia e da Bulgária desde 2022, aceitou, em maio deste ano, uma entrada parcial de Bucareste e Sofia, ao mesmo tempo em que estabeleceu um projeto para uma expansão futura. A Áustria temia um aumento no número de solicitantes de asilo com a abertura das fronteiras terrestres, mas agora acredita que as medidas de controle implementadas nos últimos meses permitiram uma "redução significativa das passagens".

De acordo com um acordo assinado em novembro, controles temporários serão realizados por um período inicial de seis meses para limitar as mudanças nas rotas migratórias. A vigilância na fronteira entre Bulgária e Turquia, que agora se torna a fronteira externa do espaço Schengen, será ainda mais intensificada.

Expectativas econômicas e impacto no turismo

Espera-se que a adesão ao espaço Schengen traga grandes benefícios econômicos. Estima-se que o PIB dos dois países possa crescer pelo menos 1%. Transportadores rodoviários, que antes precisavam esperar até 20 horas nas fronteiras, estão otimistas com a mudança.