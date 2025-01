Síria celebra chegada de Ano Novo sob o signo da "liberdade" e da "segurança"

Após 13 anos de revolução e a queda do regime, milhões de sírios finalmente celebraram sua liberdade, longe dos medos do passado. "Agora nos sentimos livres, e temos a sensação de que este ano será cheio de bênçãos", comemora uma jovem, moradora da cidade velha de Damasco. "A melhor coisa que aconteceu em 2024 foi sermos libertados, graças a Deus, e finalmente sentimos essa liberdade."

"Graças a Deus, a situação está muito mais segura do que antes", reage um jovem, que também participa das comemorações. "Agora, você pode sair sem temer ser preso. Há segurança e ordem, e esta noite vamos celebrar. Reservamos um restaurante para a festa."

Perto de uma igreja no centro de Damasco, as forças de segurança da facção rebelde Hayat Tahrir al-Sham estavam mobilizadas para garantir a segurança das celebrações e evitar qualquer incidente. "Graças a Deus, todo mundo nas ruas diz que nunca viveu tamanha segurança nos últimos 13 anos", relata Abou Al-Abed, responsável no local.

"Tem até pessoas que vieram da Europa e que não ousavam vir à Síria antes. Mas depois de conseguirmos retomar o controle, a Síria recuperou sua hospitalidade. Hoje, estamos todos reunidos, de todas as confissões, para celebrar o Ano Novo."