Talibãs põem em risco a vida de 28 milhões de meninas e mulheres no Afeganistão, alerta ONG

O governo talibã ordenou que as janelas voltadas para espaços residenciais ocupados por mulheres afegãs sejam obstruídas, alegando que isso poderia levar a "obscenidades". Para a Ong Afghanistan Libre, as novas lei fecham um círculo vicioso de absurdos e ameaçam a vida de 28 milhões de meninas e mulheres no Afeganistão.

De acordo com um comunicado publicado no sábado (28), pelo porta-voz do governo talibã, no caso de construção de novos edifícios, será necessário que eles não possuam janelas pelas quais seja possível ver de perto "o pátio, a cozinha, o poço e outros lugares normalmente usados por mulheres".

"O fato de ver mulheres trabalhando em cozinhas, nos pátios ou coletando água de poços pode gerar atos obscenos", detalhou o documento divulgado por Zabihullah Mujahid no X, escrito em árabe, dari e pashto.