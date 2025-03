Em Gaza, Hamas fala em 'sinais positivos' para a continuação da trégua

O Hamas falou de "sinais positivos" para a continuação da trégua com Israel na Faixa de Gaza neste sábado (8), durante discussões com mediadores no Cairo sobre a segunda fase do acordo de cessar-fogo.

"Os sinais são positivos para o início das negociações sobre a segunda fase da trégua", disse o porta-voz do Hamas, Abdel Latif al-Qanoua, num comunicado, enquanto "os esforços dos mediadores egípcios e do Catar continuam para completar a implementação do acordo de cessar-fogo" que entrou em vigor em 19 de janeiro e cuja primeira fase expirou em 1 de março.

Uma delegação de alto nível do movimento islâmico palestino reuniu-se no sábado com mediadores egípcios para tratar da manutenção da frágil trégua em Gaza, depois de mais de quinze meses de guerra provocada pelo ataque do Hamas ao sul de Israel em 7 de outubro de 2023.