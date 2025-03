Feministas francesas denunciam "masculinismo retrógrado" acentuado por retorno de Trump

Milhares de manifestantes saem às ruas em todo o território francês neste 8 de março, Dia Internacional dos Direitos da Mulher. Cinquenta organizações sindicais e feministas promovem manifestações conjuntas em uma centena de cidades francesas - Paris, Nice, Marselha, Grenoble, Lyon, entre outras - para denunciar as discriminações persistentes no mercado de trabalho, no sistema de saúde e violências de todos os tipos sofridas pelas mulheres no cotidiano.

Após o retorno do republicano Donald Trump à Casa Branca, as feministas francesas estão preocupadas com o retrocesso que representa o "discurso de masculinismo" propagado no plano político e nas redes sociais, que "inferioriza as mulheres e as confinam aos papéis de esposa e mãe", disse Anne Leclerc, integrante do Coletivo Nacional pelos Direitos das Mulheres.

Essa tendência do masculinismo ideológico cultuado pelos republicanos apoiadores de Trump faz com que ativistas francesas temam um aumento das discriminações no trabalho e nas restrições ao aborto.