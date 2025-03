Marcha de mulheres protesta contra 'epidemia fascista' na Europa e nos EUA

As manifestantes do coletivo feminista Femen participaram da marcha simulando um exército. Levando, pintadas no peito, as bandeiras dos Estados Unidos, da Europa e da Rússia, suásticas e a frase "Epidemia fascista", elas marcharam reproduzindo o gesto nazista, com o braço direito estendido e gritando: "Heil Donald Trump", "Heil Marine Le Pen" e "Heil Elon Musk", entre outros nomes da extrema direita mundial. Os gritos foram acompanhados de pedidos por uma "Europa feminista e não fascista".

Na capital, a Torre Eiffel exibe à noite uma mensagem de apoio - em francês, inglês, farsi e árabe - às mulheres afegãs.

"Greve feminista"

Para além do contexto ligado às tensões políticas e à situação internacional, a redução das disparidades de salários entre mulheres e homens continua no topo das exigências.

O salário médio das mulheres no setor privado ainda era 22,2% inferior ao dos homens em 2023, segundo o INSEE - Instituto Nacional francês de Estudos e Estatística. Esta diferença, que foi reduzida em um terço desde 1995, é parcialmente explicada por um menor volume de trabalho. Para a mesma jornada de trabalho, o salário médio das mulheres continua 14,2% menor, segundo o órgão.