Na Alemanha, conservadores e social-democratas entram em acordo para formação do governo

A AfD terá mais tempo de palavra durante os debates parlamentares, a possibilidade de ocupar cargos de liderança nos órgãos de governo do Bundestag, mais funcionários e mais dinheiro público. Como principal força de oposição, uma AfD fortalecida entrará na futura assembleia, segundo o cientista político Wolfgang Schroeder:

"Observamos isso primeiro nos parlamentos regionais, depois no Bundestag a partir de 2017: a AfD usa o parlamento como uma plataforma, um pódio para se colocar no palco. Vimos que ela não está interessada no trabalho parlamentar a rigor, mas que quer mudar o tom vigente no local, para realçar a sua presença, o seu descontentamento e a sua raiva."

Há poucos dias, o grupo parlamentar reuniu-se pela primeira vez sob a liderança da sua líder, Alice Weidel. Esta última não aproveitou a oportunidade para excluir duas personalidades contestadas, devido a declarações que minimizavam os crimes nazistas. Isso pode indicar relações tensas com os partidos tradicionais, que continuarão no parlamento com sua estratégia de cordão sanitário em torno da extrema direita.

(Com RFI e AFP)