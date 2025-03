Na Coreia do Sul, presidente destituído Yoon Suk-yeol deixa a prisão

O presidente sul-coreano, Yoon Suk-yeol, suspenso do cargo pelo Parlamento e preso desde janeiro após tentativa de impor a lei marcial no país, foi libertado neste sábado (8). A promotoria sul-coreana ordenou sua libertação um dia após um tribunal de Seul ter cancelado o seu mandado de prisão.

O presidente Yoon Suk-yeol, que foi preso em janeiro sob acusação de insurreição, saiu do centro de detenção sorrindo e fez uma reverência aos apoiadores, que o aplaudiram. "Me inclino em gratidão ao povo desta nação", disse em uma declaração divulgada por seus advogados.

Na sexta-feira (7), um tribunal anulou o mandado de prisão que o mantinha detido. A equipe jurídica de Yoon Suk-yeol havia argumentado no mês passado, que o indiciamento do presidente por sua tentativa fracassada de aplicar a lei marcial ocorreu fora do prazo legal, um dia depois da expiração do mandado de prisão.