Para Zelensky e UE, novos ataques russos à Ucrânia mostram que Putin não tem interesse na paz

Novos bombardeios russos com dezenas de drones e dois mísseis contra localidades no leste e nordeste da Ucrânia deixaram pelo menos 14 mortos e mais de 37 feridos durante a noite de sexta-feira para sábado (8), segundo o Ministério do Interior ucraniano. Uma habitante de Dobropillia, localidade na região oriental de Donetsk, descreveu cenas de "apocalipse". As marcas nas fachadas de edifícios indicam, segundo jornalistas da AFP, uso de bombas de fragmentação pela Rússia.

Em uma mensagem postada no Telegram, o presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, disse que os ataques da última noite demonstram que "os objetivos da Rússia permanecem inalterados" e que novas sanções devem ser impostas contra Moscou. "É muito importante continuar a fazer tudo para proteger a vida, fortalecer nossa defesa aérea e endurecer as sanções contra a Rússia", escreveu Zelensky no aplicativo de mensagens.

A chefe da diplomacia europeia, Kaja Kallas, fez uma declaração semelhante. "Mísseis russos continuam a cair implacavelmente sobre a Ucrânia, trazendo mais morte e destruição. Mais uma vez, [Vladimir] Putin mostra que não tem interesse na paz", afirmou Kaja Kallas no X. "Devemos aumentar nosso apoio militar - caso contrário, ainda mais civis ucranianos pagarão o preço", acrescentou.