Síria enfrenta 1ª escalada de violência após queda de Assad; mais de 300 foram mortos

A ONG, sediada no Reino Unido e com uma vasta rede de fontes na Síria, aponta para "execuções com base em razões confessionais ou regionais" acompanhadas de "saques de casas e propriedades".

Esta contagem confirma a escalada da violência no oeste da Síria, em que pelo menos 553 pessoas morreram, incluindo 93 membros das forças de segurança e de grupos aliados, e 120 combatentes fiéis ao presidente deposto.

"Retornar à relativa calma"

A OSDH relatou no sábado um "retorno à relativa calma" na região, ao mesmo tempo que especificou que as forças de segurança continuavam a "vasculhar as áreas onde homens armados estão escondidos".

Fonte do Ministério da Defesa, informada pela agência de imprensa oficial Sana, indicou que "as estradas que conduzem à região costeira foram fechadas para controlar a situação, prevenir abusos e restaurar gradualmente a estabilidade na região".

Na manhã de sábado, a agência Sana informou que as forças de segurança repeliram "um ataque de remanescentes do regime deposto" contra o hospital nacional na cidade de Latakia.