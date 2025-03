Suspensão de ajuda militar americana à Ucrânia obriga Europa a mudar política de defesa

As revistas francesas desta semana destacam e analisam o choque e a mudança de postura da Europa em matéria de Defesa, após o anúncio do presidente Donald Trump da suspensão das ajudas dos Estados Unidos à Ucrânia.

A consternação causada pela atitude de Trump convenceu os últimos países que resistiam ao aumento do investimento na Defesa da Europa de que o bloco deve se armar e organizar sua segurança, "uma revolução cultural", de acordo com Nouvel Obs.

Antes mesmo do abandono anunciado por Trump, as declarações do vice-presidente americano J.D. Vance na Conferência de Segurança de Munique, em 14 de fevereiro, e a visita de Volodymyr Zelensky à Casa Branca em 28 de fevereiro, que se transformou em "bullying público" do líder ucraniano, representaram dois alertas para os europeus.