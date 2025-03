Canadá define hoje novo primeiro-ministro; economista 'salvador da pátria' é considerado favorito

O Partido Liberal do Canadá elege neste domingo (9) seu novo líder e sucessor do atual primeiro-ministro, Justin Trudeau. Apesar de haver quatro concorrentes na disputa, o economista Mark Carney, de 59 anos, ex-presidente do Banco Central canadense, é considerado favorito para dirigir o país, em meio à crise tarifária com o governo de Donald Trump e as ameaças do republicano de anexação do Canadá.

Depois de passar quase dez anos no poder, Justin Trudeau, filho do ex-primeiro-ministro Pierre Elliott Trudeau, anunciou sua renúncia em 6 de janeiro. Abalado por crises internas sucessivas e queda de popularidade, Trudeau perdeu o apoio dos colegas liberais e teve de ceder seu lugar.

Quatro candidatos disputam a liderança do Partido Liberal, mas as chances de vitória estão concentradas entre a vice-primeira-ministra Chrystia Freeland e Mark Carney, um novato na política. Carney é de longe o candidato que aglutinou mais apoio em torno de sua candidatura e, principalmente, fundos para a campanha. O economista se apresenta como um "outsider", além de levar vantagem por não fazer parte do atual governo.