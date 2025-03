Coreia do Sul: centenas de milhares protestam em Seul após libertação de presidente afastado

Uma "semana de ação urgente"

O principal partido de oposição, o Partido Democrático, anunciou uma "semana de ação urgente". Yunseo, de 20 anos, estará participando do movimento. "Como os promotores o deixaram escapar tão facilmente? Minha empresa não fica muito longe, estarei lá todos os dias depois do trabalho. Estou com raiva, mas o povo vencerá de qualquer maneira", garante.

De acordo com a mídia local, alguns dos manifestantes passaram a noite de sábado na rua. Alguns parlamentares pró-democracia ocuparam a Assembleia Nacional. Os sul-coreanos ainda estão aguardando a decisão do Tribunal Constitucional. Os juízes podem decidir remover permanentemente o presidente suspenso do cargo.

"Ditadura legislativa"

A primeira audiência no julgamento criminal do presidente sul-coreano Yoon Suk-yeol, acusado de tentar impor a lei marcial em dezembro de 2024, foi realizada em 20 de fevereiro, no Tribunal Central de Seul, onde o advogado do líder suspenso argumentou que seu cliente havia agido para impedir uma ' ditadura legislativa ".

Yoon Suk-yeol, 64, é acusado de " insurreição ", um crime punível com pena de morte ou prisão perpétua e não coberto por sua imunidade presidencial. Preso em 15 de janeiro de 2025 depois de se esconder por semanas em sua residência em Seul, protegido por seus guarda-costas, Yoon foi acusado em 26 de janeiro e preso preventivamente por seis meses, após os quais foi libertado.