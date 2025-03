França usa juros de ativos russos congelados no país para fornecer nova remessa de armas à Ucrânia

A Força Aérea Ucraniana informou que Moscou disparou 119 drones contra várias regiões do país na noite de sábado para domingo, incluindo na direção de Kiev. Desse total, 71 drones russos foram derrubados e outros 37 não causaram danos.

A Rússia afirma, por sua vez, ter conquistado mais um vilarejo na região de Donetsk, no leste da Ucrânia. Segundo um comunicado do Ministério da Defesa russo, suas tropas tomaram o controle do vilarejo de Kostyantynopil, a 50 km da cidade de Donetsk, ocupada pelo exército de Moscou.

Mais cedo, a Rússia declarou ter capturado dos ucranianos outra localidade na região de Sumy, em uma ofensiva transfronteiriça que faz parte dos combates em andamento com as tropas de Kiev ainda instaladas numa pequena porção da região russa de Kursk. Zelensky pretendia usar a ocupação de Kursk como moeda de troca nas negociações para um cessar-fogo com o Kremlin, mas sem a ajuda da inteligência americana e sob a pressão de soldados russos e norte-coreanos na área, a Ucrânia já perdeu dois-terços do território que havia conquistado em agosto passado.