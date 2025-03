Líder sírio pede paz após onda de assassinatos; minoria alauíta ligada a Assad é principal alvo

No mesmo dia, uma fonte de segurança citada pela Sana relatou "atos isolados de violência", atribuindo-os a "multidões" que agiram em retaliação ao "assassinato de membros das forças de segurança por partidários do antigo regime".

Fim aos massacres

Desde que chegou ao poder, após mais de 13 anos de guerra civil, Chareh está se esforçando para acabar com os assassinatos e vem tentando tranquilizar as minorias. Ele pediu às suas forças que demonstrem moderação e evitem qualquer desvio sectário.

Durante um sermão neste domingo, o Patriarca Ortodoxo de Antioquia, João X, pediu a Chareh que "ponha um fim aos massacres" no oeste do país. "As áreas visadas eram habitadas principalmente por alauítas e cristãos. Muitos cristãos inocentes também foram mortos", disse ele. "Nem todos os mortos eram homens leais ao regime; a maioria era de civis inocentes e desarmados, incluindo mulheres e crianças", disse Jean X.

A Alemanha disse que estava "chocada" e pediu que "todas as partes pusessem um fim à violência".

De acordo com Aron Lund, do think tank Century International, o surto de violência atesta a "fragilidade do governo", cuja autoridade "está em grande parte nas mãos de jihadistas radicais que consideram os alauítas inimigos de Deus".