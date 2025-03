Manifestantes anti-Musk se reúnem em frente às lojas da Tesla nos EUA

Nos Estados Unidos, cada vez mais manifestações estão sendo organizadas em frente às concessionárias de automóveis pertencentes à marca Tesla, de Elon Musk. O objetivo é se opor às políticas adotadas pelo bilionário no governo de Donald Trump, com seus cortes orçamentários e demissões. Algumas dessas manifestações terminaram com ações de desobediência civil e prisões em alguns casos.

Edward Maille, correspondente da RFI em Atlanta

Devemos parar de dirigir carros da Tesla? Para alguns norte-americanos, a resposta é sim. Em Decatur, perto de Atlanta, os manifestantes esperam prejudicar a carteira do homem mais rico do mundo.