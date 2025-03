'Nem americanos, nem dinamarqueses': nativos da Groenlândia celebram identidade após ameaças de Trump

No período que antecedeu a votação, as declarações do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, de que quer colocar as mãos na Groenlândia, sem descartar o uso da força, feriram o orgulho dos habitantes.

"Isso tem muito a ver com a maneira como estamos começando a entender nossa própria importância e nossa própria identidade nacional", diz Ujammiugaq Engell.

"Descolonização mental"

Ebbe Volquardsen, professor de história cultural da Universidade da Groenlândia, diz ter observado uma "descolonização mental" entre os groenlandeses nos últimos cinco anos.

"A descolonização mental é um processo (...) em que você tenta se conscientizar dos padrões de pensamento colonial que internalizou em sua maneira de pensar e de perceber a si mesmo e sua própria cultura. E, em um segundo estágio, tenta desaprender esses padrões", explica.

"Estamos vendo muita reapropriação cultural, em que os groenlandeses estão começando a valorizar técnicas culturais que foram desacreditadas pelo poder colonial e pela igreja (...) como artesanato, dança de tambor, caiaque e coisas do gênero", acrescenta.