Agressões sexuais nos transportes públicos franceses : queixas aumentaram 86% em dez anos

Em cerca de dez anos, o número de queixas de vítimas de violência sexual nos transportes públicos aumentou 86% na França, de acordo com um estudo do Observatório Nacional sobre Violência contra a Mulher publicado na segunda-feira (10).

Em 2024, foram registradas 3.374 vítimas de violência sexual nos transportes públicos, ou seja, mais 6% do que em 2023, mais 9% do que em 2022 e mais 86% do que em 2016, aponta o Observatório da Missão Interministerial de Proteção à Mulher (Miprof). A metade dos incidentes, 44% do total, aconteceu em Île-de-France, região que inclui a capital, Paris.

As mulheres continuam sendo os principais alvos desse tipo de violência. Elas representam 91% das vítimas, de acordo com uma pesquisa do Serviço Ministerial de Estatística para Segurança Interna (SSMSI), citada pelo Observatório. Dois terços delas (75%) tinham menos de 30 anos no momento dos fatos e 36% eram menores de idade. Quase todos os acusados ??(99%) são homens.