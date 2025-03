Após aliança que afastou candidato de Trump, chanceler do Suriname é eleito secretário-geral da OEA

O ministro das Relações Exteriores do Suriname, Albert Ramdin, foi eleito secretário-geral da Organização dos Estados Americanos (OEA) nesta segunda-feira (10). O diplomata de carreira tornou-se o primeiro caribenho a liderar a organização, depois de ser beneficiado por uma manobra diplomática do governo brasileiro, que junto com outros países progressistas afastou do cargo um candidato alinhado com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump.

Dominica e Peru pediram que a votação fosse por aclamação dos 34 países com direito a voto durante uma assembleia-geral extraordinária da organização realizada em Washington. Ramdin foi parabenizado com aplausos e convidado a sentar-se à mesa principal, ao lado de Luis Almagro, cujo mandato termina em 25 de maio após uma década no cargo.

Ramdin, de 67 anos, conhece bem os meandros da OEA, tendo atuado como secretário-adjunto de 2005 a 2015, uma experiência que o ajudou a ganhar apoio. O surinamês era o único candidato desde a desistência no dia 6 de março do outro concorrente, o chanceler paraguaio Rubén Ramírez Lezcano, devido, segundo o presidente Santiago Peña, à mudança "abrupta e inexplicável" de posição de "países amigos".