Centro Pompidou, um dos principais museus do mundo, fecha para reforma durante cinco anos

O Centro Pompidou, em Paris, fecha suas portas aos poucos a partir desta segunda-feira (10). Conhecido como um dos principais espaços de exposição de arte moderna e contemporânea do mundo, o museu, que compete com o MoMA de Nova York para saber quem tem a maior coleção do planeta, passará por uma reforma histórica que deve durar cinco anos. Durante esse período, parte das obras serão expostas em outras instituições.

Depois de um fim de semana aberto para visitação gratuita, o Centro Pompidou, ou Beaubourg para os íntimos, começa a fechar suas portas. A partir desta segunda-feira e até setembro de 2025, o local abrigará apenas pequenas exposições temporárias, antes de interromper totalmente seu funcionamento para a realização de um projeto colossal de reforma, cuja remoção do amianto será a parte mais demorada. A previsão é de reabertura em 2030.

O projeto de mudança exigiu "meses, para não dizer anos, de preparativos", explicou Claire Garnier, diretora da operação. Afinal, além do valor imaterial das obras, em um acervo que conta com criações emblemáticas de Salvador Dali, Francis Bacon e Frida Kahlo, entre outros, algumas peças representam um verdadeiro desafio logístico para serem transportadas. É o caso das instalações monumentais do artista plástico contemporâneo alemão Anselm Kiefer, que obrigaram a administração do museu a remover diretamente o vidro da fachada do prédio para poder retirá-las do local.