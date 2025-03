Greve em aeroportos provoca cancelamento de milhares de voos na Alemanha

Greve surpresa em Hamburgo

Neste domingo, quase 300 voos já haviam sido cancelados no aeroporto de Hamburgo por conta de uma greve organizada na véspera da paralisação desta segunda-feira.

Os funcionários do aeroporto de Hamburgo decidiram cruzar os braços pela manhã, após a descolagem de uma dúzia de voos, provocando o cancelamento de 144 aterrissagens e 139 decolagens. No total, o movimento afetou cerca de 40.000 passageiros, escreveu a Airport, operadora do aeroporto, em um comunicado à imprensa.

Em fevereiro, uma greve de dois dias já havia paralisado o tráfego aéreo na Alemanha.

Outras mobilizações estão previstas este mês no país. Uma paralisação dos garis em várias cidades alemãs está marcada para esta semana e greves foram convocadas no resto do mês de março em prefeituras, hospitais e no transporte público.

Com informações da AFP