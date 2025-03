'No comércio como no hóquei, o Canadá vencerá', diz futuro premiê em ofensiva contra Trump

Economista formado em Harvard, nos EUA, e em Oxford, no Reino Unido, Mark Carney fez fortuna como gestor de investimentos no banco americano Goldman Sachs, antes de se tornar presidente do Banco do Canadá, onde ajudou o país a superar a crise financeira de 2008-2009.

Em 2013, Mark Carney se tornou o primeiro governador estrangeiro do Banco da Inglaterra. Nunca antes alguém liderou dois bancos centrais do G7. Muitos especialistas consideram Carney responsável pela estabilidade que prevaleceu durante o Brexit, a saída dos britânicos da União Europeia. Ele tem o perfil de um gestor internacional, acostumado a lidar com crises.

Descrevendo-se como um centrista que se recusa a colocar a economia contra o meio ambiente, ele foi até recentemente o Enviado Especial das Nações Unidas para Ação Climática e Finanças e se apresenta como o homem da mudança.

"Os canadenses sabem que os novos desafios exigem uma nova liderança que acabe com as divisões", declarou ele, em seu discurso da vitória. Carney também garantiu que irá colocar a economia canadense "de volta nos trilhos". "O Canadá precisa de mudanças que construam a futura economia mais forte do G7", disse o futuro primeiro-ministro.